Ennesima tragedia nel calcio africano, purtroppo con tanti giovanissimi tifosi tra le vittime. In Angola, in occasione della prima giornata di campionato, nello stadio della città di Uige almeno 17 persone hanno perso la vita. La causa la grande ressa creatasi all'esterno dell'impianto per assistere al match, che ha portato alla morte per calpestamento e asfissia anche di alcuni bambini, mentre i feriti sarebbero diverse decine.



La tragedia si è verificata pochi minuti dopo l'avvio del match, quando circa un centinaio di persone, nel tentativo di accedere dalla porta principale dello stadio, ne hanno provocato il crollo improvviso.