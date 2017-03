Estêvão Alberto Gino era un calciatore di 19 anni dell'Atletico Mineiro de Tete, squadra del Mozambico. E' morto ieri mentre si trovava con due amici sulla riva del fiume Zambezi, sbranato da un coccodrillo.



Racconta l'allenatore della squadra, Edy Carvalho: "Il coccodrillo è uscito dall'acqua e ha preso Estêvão alla vita. Poi è tornato in acqua. I suoi due amici sono scappati spaventati, hanno sentito le urla, ma non c'era nulla da fare. Il coccodrillo era lungo 5 metri". La società ha comunicato il proprio dolore su Facebook: "Siamo in lutto per il nostro giocatore, il nostro amico, il nostro figlio e il nostro eterno difensore centrale Estêvão Alberto Gino, che con appena 19 anni e un futuro promettente ha perso la vita. Il CAMT invia le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia. È una perdita irreparabile per tutti noi. Estêvão era un esempio di obbedienza, rispetto e umiltà. Ha lasciato un vuoto enorme nella nostra vita".