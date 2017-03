Christian Terlizzi, difensore del Trapani, parla di Zamparini a ​Feel Rouge Rosa Nero: "A nome dei tifosi, mi sento di ringraziare Zamparini, negli ultimi anni non ha avuto la disponibilità e qualcuno ci ha marciato sopra, ma va solo ringraziato. Zamparini è una gran persona, una volta ci regalò una cravatta ciascuno. Ricordi più belli? Mi è rimasto la vittoria con l’Inter e il gol con la Juventus. Uno dei giocatori più forti con cui ho giocato è Lamberto Zauli, ma l’attaccante più forte è Luca Toni. Secondo me il Palermo si salva, perché quelle davanti non sono forti. Le colpe non vanno date solo a Posavec, c’è un 50 e 50".