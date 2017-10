Giovanni Trapattoni, ex commissario tecnico di Italia e Irlanda, parla a La Stampa del campionato italiano, dove primeggia il Napoli di Maurizio Sarri: "Il Napoli mi incuriosisce. Mi ha sempre incuriosito. Fin da quando Ferlaino mi faceva la corte e mi diceva 'Trapattoni metta la cifra e chiudiamo'. Ma io stavo bene dove vincevo, a Torino e poi a Milano. Ma quel tarlo è rimasto".



Due parole, poi, sul Var: "Con gli interessi che ci sono è giusto che ci sia un giudizio extra anche se io sono ancora della vecchia scuola, tra quelli che pensano che alla fine gli errori dell’arbitro si compensano. Ma è come quando prendi una multa, ti arriva a casa la foto con scritto 60 all’ora dove devi andare a 50. Tu non te ne eri accorto, ma davanti alla foto sei impotente. Hai torto. Ecco il Var è come una multa con foto".