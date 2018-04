Dopo 5 anni e mezzo di processo e 5 giorni in camera di consiglio, è arrivata la sentenza della corte d'assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto. I giudici hanno accolto la ricostruzione della procura sulla stagione 1992-1993 (insanguinata dalle stragi Falcone e Borsellino e poi dagli attentati di Roma, Milano e Firenze), condannando per la trattativa Stato-mafia l'ex senatore Marcello Dell'Utri (12 anni), gli ex generali Mario Mori e Antonio Subranni, l'ex colonnello Giuseppe De Donno (8 anni) e il boss Leoluca Bagarella (28 anni). Il supertestimone Massimo Ciancimino è stato condannato a 8 anni per calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Per il pentito Giovanni Brusca è scattata la prescrizione, mentre è stato assolto l'ex ministro Nicola Mancino perché il fatto non sussiste.