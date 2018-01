La stagione di Milan Skriniar é di quelle da incorniciare. Arrivato all'Inter in estate dalla Sampdoria avrebbe dovuto essere il colpo in prospettiva da far crescere lentamente accanto ad un altro centrale di grande livello. Una seconda scelta che, invece, ha convinto tutti al punto da prendersi i galloni del titolare inamovibile e cambiare anche i piani di mercato del club nerazzurro il quale, lentamente, ha abbandonato l'idea di prendere un secondo rinforzo nel reparto.



TRE CLUB LO VOGLIONO - Una stagione così sorprendente che, ovviamente, ha richiamato su di sé l'attenzione dei più grandi club d'Europa pronti all'assalto in estate. Real Madrid, Barcellona e Manchester City, secondo la Gazzetta dello Sport, hanno già avviato contatti per sondare la possibilità di una cessione in estate.



RINNOVO IN VISTA - Per ora l'Inter ritiene Skriniar incedibile e spesso sia Ausilio che Sabatini hanno rimandato al mittente le preoccupazioni espresse in conferenza stampa da Luciano Spalletti. Tanto che sebbene sia già scattato in automatico (per bonus e presenze) un primo aumento salariale, é già in programma con l'entourage del giocatore un incontro per parlare di rinnovo. Senza clausola, ovviamente, perché in caso di asta internazionale il club nerazzurro vuole essere libero di trattare e, se il bilancio lo permetterà, anche dire no alle proposte blindando il giocatore.