Ci sono tre compleanni eccellenti da festeggiare oggi in casa Juventus. Si parte da Pietro Anastasi, grande attaccante bianconero tra il 1968 e il 1976, capace di segnare 130 gol in 303 presenze con la Vecchia Signora. Poi Martin Caceres, eclettico difensore, che con la Juventus ha vinto cinque scudetti consecutivi, raccogliendo in totale 110 partite e 7 gol, dei quali la gran parte decisivi. Infine, ecco Luigi De Agostini, 215 presenze e 28 gol tra il 1987 e il 1992, in cinque stagioni da protagonista in bianconeri.