Ivan Perisic si sblocca e torna al gol allo stadio Marassi, dove sblocca il risultato e mette subito la partita sui giusti binari. Una rete molto importante per l’Inter ma anche per il calciatore croato, che dal tre dicembre, tre mesi e mezzo fa, non esultava per un proprio gol. Proprio ieri in conferenza stampa Spalletti lo aveva difeso: «Continuerò ad insistere su Perisic». L’ex Wolfsburg lo ha ripagato.