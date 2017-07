Intervenuto su Sky Sport, Riccardo Trevisani ha commentato così il passaggio di Leonardo Bonucci al Milan ormai imminente in ottica Juventus: "6 campionati consecutivi vinti, Caldara acquistato e Rugani già in casa. Il dopo Bonucci è cominciato prima ancora di venderlo. 40 milioni di euro cash, e il risparmio dell’ingaggio di Bonucci, in 4 anni 52 milioni di euro lordi. Soldi utili per un altro crack. Un leader in meno ma anche qualche tensione in meno con l’allenatore. Controindicazioni? Nessuna. Grande affare per il Milan, per Bonucci e anche per la Juve".