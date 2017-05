David Trezeguet ha rilasciato un’intervista a Le Parisien parlando del doppio confronto tra Juventus e Monaco che 19 anni fa lo vedeva protagonista in campo con la maglia dei monegaschi, sempre in semifinale di Coppa dei Campioni. Ecco le parole dell’ex attaccante francese: “La forza della Juve risiede nella sua qualità difensiva che è sempre stata un marchio di fabbrica. Buffon sembra rinato, sta vivendo un grande periodo. Insieme a Barthez è il miglior portiere con cui abbia mai giocato. Bonucci è il leader della difesa , comanda il reparto a sangue freddo e sa anche impostare il gioco. Chiellini fa il lavoro sporco, ha più contatto fisico con gli avversari. Dani Alves e Alex Sandro sono riusciti a integrarsi perfettamente.”



MONACO - “Sono tutti votati al gol, anche i difensori. Vedi Glik nel gioco aereo. Mbappé è sicuramente l’uomo da tenere d’occhio, il paragone con Henry non mi sembra azzardato. Falcao è un giocatore che può far male nell’arco di tutta la partita.”