David Trezeguet, ex attaccante della Juventus ha rilasciato un'intervista a Repubblica per parlare della stagione bianconera e degli obiettivi della società per questa stagione. In vetrina, ovviamente, le ambizioni Champions della squadra di Allegri che, secondo l'ex bomber francese, ha tutto per essere tra le migliori d'Europa. Trezeguet si è anche soffermato sulla stagione di Gonzalo Higuain.



OBIETTIVO CHAMPIONS - “Gli obiettivi sono molto chiari, gli acquisti sono stati fatti per una grande Champions e Allegri ha la rosa giusta per provarsi. Vincere dipende da molti fattori ma penso che alla Juve si stentano al livello delle altre grandi. Sanno di potersela giocare alla pari con chiunque.”



SU HIGUAIN - “Si è adattato al mondo Juventus e per quanto sembri normale non è mai un fattore scontato. Non è facile uscire dalla dimensione “io sono una stella intorno a cui gira tutto. Quella tra la Juve e Higuain è un matrimonio perfetto. Lui ha voglia di vincere, gli serviva il gruppo giusto e la squadra aveva bisogno di fame fresca. Da quello che sento, il gruppo vede che lui lavora bene. Quando ci si muove così i compagni ti lasciano i riflettori volentieri. Non si è spostato per un ricevere un premio personale ma per avere la giusta attenzione e competere sullo stesso palcoscenico dei migliori al mondo.”