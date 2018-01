Intervistato dal quotidiano Il Piccolo, il tecnico della Triestina Giuseppe Sannino ha esplicitato il suo principale desiderio per il mercato di gennaio. E' il centrocampista della Salernitana Francesco Della Rocca, voluto in granata dallo stesso Sannino nel 2016 e oggi in scadenza. "E' un ragazzo che si avvicina molto al nostro gruppo, è serio - le sue parole - ha avuto anche qualche problemino fisico ma quando ero a Salerno ha sempre giocato. Ha grandi qualità da centrocampista centrale, può fare anche la mezzala, è talmente intelligente che può giocare in varie zone".