Stefano Trinchera, direttore sportivo del Francavilla, a Lady Radio parla di Nzola attaccante accostato alla Fiorentina nel mercato appena chiuso: ‘C'è stato un forte interessa da parte di Corvino che intravede nel giocatore grandi potenzialità, ma di Serie A non c'è solo la Fiorentina. C'è molto movimento intorno a lui. Nzola è un '96 di grande prospettiva, ha una grande potenza anche se deve essere smussato. Non so se potrebbe essere pronto per la Serie A già dalla prossima stagione ma per me può raggiungere traguardi importanti. Se proprio devo fare un paragone, con le dovute proporzioni, Nzola può ricordare un piccolo Weah. Dal punto di vista fisico è devastante’.