Donald Trump è ufficialmente il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America. Nel suo discorso alla nazione subito dopo la cerimonia di giuramento a Capitol Hill, che segna l’avvio formale della sua presidenza, ha voluto esprimere il suo pensiero: "Questo non è un semplice passaggio di poteri da un’amministrazione all’altra, da un partito politico all’altro. Oggi il potere passa da Washington ai cittadini americani. Per troppo tempo c’è stato distacco tra Washington e il popolo, l’establishment si è limitato a proteggere se stesso. Le loro vittorie non sono state le vostre vittorie. C’era poco da celebrare per le famiglie che stavano lottando nel Paese. Abbiamo arricchito le aziende estere, abbiamo dato armi ad altri Paesi, abbiamo difeso i confini di altre nazioni ma non i nostri. Abbiamo speso trilioni e trilioni di dollari all’estero mentre le infrastrutture americane erano in degrado. Abbiamo reso Paesi ricchi mentre la ricchezza nel nostro Paese scompariva. Una per una le aziende hanno chiuso o se ne sono andate all’estero senza pensare a milioni di lavoratori americani che sono stati lasciati indietro. D’ora in avanti verrà solo l’America per prima. Combatterò per voi con ogni respiro del mio corpo e non vi lascerò mai e poi mai indietro". Trump ha poi invitato a ricordare il 20 gennaio 2017 come il giorno in cui i cittadini riprendono il controllo delle istituzioni, dopo aver esordito nel suo intervento, ringraziando gli ex presidenti per la loro presenza e gli Obama per avere collaborato con lui nel periodo della transizione, fra le elezioni di novembre e oggi.