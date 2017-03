"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 15 marzo 2017

In Turchia, possono essere molto severi per quanto riguarda il rispetto delle regole comportamentali. Ne sa qualcosa un tifoso del Trabzonspor. L'uomo era stato ripreso dalle telecamere mentreMedical Park Arena. In questo modo aveva imbrattato il suo seggiolino. Per lui è stata scelta una punizione esemplare. Sarà infattidello stadio, blu e bordeaux, armato di secchio e spugne.