L'esultanza per ricordare il Capitano, ne parla La Nazione. Adesso tutti sull’attenti per imitare il saluto commovente fatto da Vitor Hugo in occasione della sfida contro il Benevento in memoria di Capitan Astori. Firenze e la Fiorentina hanno però una storia segnata da saluti ed esultanze che sono diventati simboli indelebili delle fotografie viola. Nel pezzo si ricordano le corse verso la bandierina e la mitraglia di Batistuta, l’inchino di Mutu, il violino di Gilardino e la mano all’orecchio di Toni.