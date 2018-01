"Siamo stati trattati malissimo, il Milan è rappresentato da personaggi non all’altezza”. Perché stamattina nessuno si è meravigliato di queste frasi? È questa la vera domanda a cui dare risposta dopo aver letto le parole dell'agente di Gustavo Gomez.



La motivazione più semplice, e probabilmente anche la più vicina alla realtà, è che ormai per tutti, addetti ai lavori e non, l'immagine di un Mirabelli turbolento, sopra le righe e con modi da calcio d'altri tempi è ormai quella principale nell'immaginario collettivo. Giustificata o meno non lo so e nessuno lo può affermare con certezza.



Constatare però che in sei mesi da ds del Milan sia questa già la terza volta che un agente o un dirigente si lamenta pubblicamente è doveroso per qualsiasi giornalista che ha voglia di fare il proprio lavoro. Dopo gli screzi con Raiola e la gaffe con la Fiorentina, sminuita come una squadretta qualunque in cui sarebbe stato rispedito Kalinic in caso di una resa negativa, oggi gli indizi sono ormai 3 e quindi forse una prova di una inadeguatezza che, unita alla disastrosa campagna acquisti e alla gestione del rapporto con Montella, basta ampiamente per decidere di cambiare, di migliorare, come merita un club come il Milan.