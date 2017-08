L'ipotesi è suggestiva e in molti coltivano la speranza di condurre l'operazione in porto, ma come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sarà facile per nessuno trattare con la Lazio il trasferimento di Keita Balde. A contenderselo ci sono Inter, Napoli, Milan, Juventus e Monaco, inseritasi con prepotenza nelle ultime ore.



ECCO L'ASTA - "Tutti lo vogliono, ma (almeno per ora) nessuno lo piglia. Da Nord a Sud, ora anche dall’estero, tutti bussano alla porta della Lazio per chiedere notizie di Keita Balde Diao. Claudio Lotito sognava un’asta che potesse far lievitare il prezzo del giocatore. O quanto meno farlo avvicinare a quei 30 milioni che lui ritiene la soglia minima alla quale cederlo. E, sia pur tardivamente, un’asta si è creata attorno al senegalese. Così, dopo settimane trascorse ad attendere una svolta che non arrivava, ecco che la Lazio intravede la possibilità di uscire dall’impasse che ha condizionato l’intero suo mercato. Le novità delle ultime ore sono i ritorni in pista del Napoli e soprattutto del Milan, oltre all’irruzione del Monaco. Nel frattempo Inter e Juve restano alla finestra, forti del gradimento del giocatore".



L'INTER PREPARA UNA NUOVA OFFERTA - "La società bianconera, ufficialmente, si è ritirata dalla corsa all’attaccante della Lazio. Ma è molto probabile che, prima del gong di mercato, i bianconeri facciano un tentativo in extremis per il laziale. Che a Torino (inutile ribadirlo) ci andrebbe di corsa. La Juve, però, è difficile che faccia una proposta molto diversa dai 15 milioni offerti in precedenza. Il cerino, a quel punto, resterà in mano a Lotito. Il patron accetterà, per non perdere il giocatore a parametro zero tra un anno, o terrà il punto? Più probabile la seconda ipotesi, a meno che non si trovi una soluzione (sì, ma quale?) che non faccia perdere la faccia a nessuno. Diverso è il discorso con l’Inter. Con cui i canali non si sono interrotti, anche se dopo il contatto della scorsa settimana non ci sono stati ulteriori passi in avanti. La formula proposta dal club nerazzurro (prestito biennale con riscatto obbligatorio tra due anni a circa 20 milioni) non convince però la società romana. Più per i tempi troppo dilatati che per la cifra messa sul piatto. Serve una nuova proposta che l’Inter potrebbe presentare nelle prossime ore".



Intanto il Monaco (nella perona di Jorge Mendes) ha mosso passi concreti offrendo a Lotito 18 milioni di euro per l'attaccnte. Somma che il presidente biancoceleste reputa ancora insufficiente, ma che decreta l'avvio di una nuova trattativa.