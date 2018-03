La Juventus attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato il tutto esaurito raggiunto con ampio anticipo per la sfida contro il Real Madrid, gara di andata dei quarti di Finale di Champions League, in programma martedì 3 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium. Conclusa la prelazione riservata agli abbonati, infatti, sono bastate poche ore di fase di vendita riservata agli Juventus Member per esaurire la disponibilità di tagliandi per il match che vedrà opposti i bianconeri alla squadra guidata in panchina da Zinedine Zidane.Dopo la giornata di ieri dedicata ai Member J1897, era partita nelle prime ore della mattinata la fase di vendita destinata alla membership "Black&White". Ma non è stato possibile acquistare i tagliandi se non per i tifosi più tempestivi. Non ci sarà quindi la fase di vendita libera aperta a tutti, né sarà possibile in qualsiasi modo acquistare titoli d'ingresso ai botteghini dello stadio.