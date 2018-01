Secondo Gianlucadimarzio.com, l'attaccante dell'Udinese Stipe Perica sarebbe corteggiato dall'Atalanta: il giocatore, che in questa stagione ha totalizzato 11 presenze ed una rete, potrebbe lasciare il Friuli per legarsi al club orobico, nonostante l'intenzione da parte dei primi di non cederlo in questa sessione di calciomercato.