Luigi Delneri, tecnico dell'Udinese, che si appresta ad affrontare la Juventus domenica in campionato, ha annullato la prima notte di ritiro all'Executive, al termine della verifica quotidiana sulle condizioni della squadra richiesta dalla stessa società friulana. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero Veneto, infatti, il tecnico ha gradito il lavoro dei suoi ragazzi, che hanno dato una risposta positiva in allenamento dopo la quinta sconfitta in sette partite giocate finora in campionato e il conseguente ritiro voluto dal club per ritrovare stimoli ed energie in vista del proibitivo confronto con i bianconeri.