Antonin Barak, centrocampista dell'Udinese, parla a la Gazzetta dello Sport, svelando anche qualche preferenza in sede di mercato: "Ero e sono tifosi dell'Arsenal, impazzivo per Henry. Oggi guardo Iniesta per visione di gioco e bellezza del tocco. Mi sento un numero 8, interno di centrocampo, ma accetto di giocare ovunque, non mi dispiace muovermi da 10. Futuro? All'Udinese sto bene e qui devo crescere, non mi pongo il problema di quel che sarà. Vedremo, in Italia ci sono squadre importanti. In Europa mi piacciono Arsenal e Barcellona. Juventus o Napoli? La Juve è fortissima ma ammiro il gioco del Napoli: sono fantastici!"