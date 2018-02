Alla vigilia dell'incontro di Serie A tra Torino e Udinese, il centrocampista bianconero Valon Behrami ha parlato a Tuttosport dell'attuale tecnico granata Walter Mazzarri, che l'ha allenato sia al Napoli che al Watford: "Lo abbraccero e gli confiderò che mi manca. È in assoluto la persona che mi ha dato di più nel mondo del calcio. Assieme, penso soprattutto alla stagione al Watford, abbiamo anche attraversato momenti negativi, però gestiti con professionalità e umanità. La qualità che più ho apprezzato in Mazzarri è la schiettezza: non mi ha mai nascosto nulla, se sbagliavo una partita me lo diceva. In faccia".