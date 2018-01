Albano Bizzarri, portiere dell'Udinese, parla a Premium Sport prima della sfida contro la Lazio: "Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, una Lazio così forte è difficile ricordarla, dobbiamo andare a venti anni fa. Noi però veniamo qui per far risultato e giocarci la nostra partita alla pari. Siamo convinti di fare risultato, abbiamo tanta fiducia in noi stessi".