Quando dici Udinese spesso, sopratutto nei primi anni 2000, indicavi il miglior serbatoio di talenti della nostra Serie A. Un lavoro di scouting apprezzato e studiato a livello internazionale, con una miriade di talenti arrivati in Friuli a prezzi contenuti e rivenduti a peso d'oro. Da Bierhoff a Sanchez, passando per i più recenti Allan e Zielinski. Adesso i Pozzo, nonostante una classifica piuttosto desolante, pregustano una doppia plusvalenza con i due nazionali cechi Jakub Jankto e Antonin Barak. Il primo non è certo una novità assoluta, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di mezza Premier League e del Milan. La grande novità è sicuramente l'ex Slavia Praga, protagonista di questo avvio di stagione: secondo La Gazzetta dello sport ha una media voto elevata, da 6.22, per un ragazzo che Delneri può schierare in varie porzioni di campo. Capacità di corsa e fisico importante, 190 cm di agilità e potenza.



BARAK PORTA BONUS- Il classe 1994 nativo di Příbram è arrivato in Italia secondo la formula del prestito oneroso di 2.5 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Una operazione ufficializzata già nel mese di febbraio con grande fiducia da parte dei bianconeri. Barak è un giocatore capace di trovare l'assist vincente per i compagni ma non disdegna gli inserimenti in area avversaria. Difatti, ha già messo a segno due reti nelle ultime due gare che sono valse sei punti preziosi per l'Udinese. Ha una storia particolare alla sue spalle: in principio uno sviluppo fisico in pubertà che sembrava non volesse arrivare, in seguito una malformazione congenita alla spina dorsale che gli causò una sindrome da affaticamento cronica. Grazie a medici specializzati abili nell’indicargli esercizi specifici da eseguire giorno per giorno Barak è riuscito a realizzare il suo sogno, ovvero quello di diventare un giocatore professionista.



C'E' IL NAPOLI - L'asse tra Udinese e Napoli è forte e saldo da ormai diverse stagioni. In principio sotto l'ombra del Vesuvio arrivarono Inler e Armero, adesso Sarri vede in Allan e Zielinski due fedelissimi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club azzurro sta seguendo con grande attenzione le performance di Antonin Barak. Un profilo che piace molto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, un profilo considerato da Napoli.