Udinese-Chievo Verona 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 15' Inglese (C), 37' Thereau (U), 54' Birsa (C).



Udinese (4-4-2): Scuffet; Wague (59' Samir), Angella, Nuytinck, Pezzella; Hallfredsson, Jankto, De Paul (65' Behrami), Fofana (61' Perica); Thereau, Lasagna. All. Delneri



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa (79' Rigoni); Inglese (88' Pellissier), Pucciarelli (75' Garritano). All. Maran



Arbitro: Gavillucci di Latina



Ammoniti: 64' Angella (U). 70' Perica (U), 81' Rigoni (C).