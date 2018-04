Udinese-Crotone 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 5' Lasagna (U), 7' Simy (C), 86' Faraoni (C).



Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer (53' Zampano), Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Lasagna, Lopez (63' Jankto). All. Oddo



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni (90' Ajeti), Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohen; Trotta (73' Sampirisi), Simy, Nalini (65' Ricci). All. Zenga



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 58' Behrami (U), 68' Jankto (U).