Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese, questa mattina non ha diretto l'allenamento. Al suo posto, riporta Tuttoudinese.it, c'era il suo vice Giuseppe Ferrazoli: si parla di un possibile vertice tra l'allenatore friulano e la società per analizzare la sconfitta subita ieri sera, 2 a 6 contro la Juventus, e esaminare l'attuale posizione di classifica. L'Udinese, ha conquistato solo 6 punti nelle prime 9 nove giornate in cui sono arrivate ben 7 sconfitte: Delneri è a rischio, in caso di esonero i nomi più accreditati sono quelli di Oddo e Reja, la partita di mercoledì con il Sassuolo potrebbe essere decisiva.