L'allenatore dell'Udinese, Gigi Delneri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Pescara: "Ogni partita ha storia a sé. Affrontiamo il Pescara e nel calcio non bisogna mai dire mai. Loro giocheranno partita dopo partita, daranno il massimo. Non avranno nulla da perdere, giocheranno per vincere. Sarà una partita aperta, servirà l'attenzione messa come nella partita contro la Juventus. Mancherà Fofana. Dispiace per il suo infortunio, si riprenderà. Dispiace anche per Felipe che martedì alla ripresa ha accusato un dolore, sebbene senza avere strappi. Evidentemente era affaticato dopo la partita contro la Juve, dove uno dà di più. Thereau sta bene, il ginocchio non gli fa male. Valuteremo se farlo giocare".