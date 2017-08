Delneri, allenatore dell'Udinese, ha commentato la sconfitta in casa contro il Chievo di Maran: ''Hanno giocato meglio di noi in fase di palleggio. Siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio, ma il Chievo ha meritato la vittoria. Spero arrivi un giocatore sulla destra oltre a recuperare Widmer: si possono trovare alibi, ma oggi ci sono state tante disattenzioni. Dobbiamo far tesoro di questa partita per migliorare. Eravamo un po' scomposti in mezzo al campo ed i veneti con Birsa in mezzo alle linee hanno fatto bene, sfruttando al meglio le uniche due occasioni della loro gara''.