L'allenatore dell'Udinese Luigi Delneri ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro la Juve: "La mia espulsione? Ero fuori dall’area di appartenenza ed è andata così. Dispiace per la sconfitta, ma se non stai attento sui calci piazzati i gol li puoi prendere anche se sei in superiorità. Abbiamo comunque fatto il nostro dovere, ci siamo mossi bene, abbiamo retto in alcune fasi il confronto con i bianconeri, ma in altre fasi la qualità superiore della Juventus è venuta fuori. Noi dobbiamo crescere ancora un pochino: fino al 4-2 avevamo concesso poco e impegnato Buffon in alcune parate decisive. Sfida col Sassuolo importante per il mio futuro? Gli allenatori devono fare risultati, se non si fanno sono destinati a pagarne le conseguenze. Ma io lavoro con serenità: stiamo passando un momento delicato e dobbiamo impegnarci per superarlo già in occasione delle prossime sfide."