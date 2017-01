Il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri ha commentato la sconfitta della sua squadra a Empoli: "Le sconfitte contro Inter e Roma erano preventivate, mentre oggi abbiamo disputato una partita non bella. Dobbiamo fare mea culpa, poteva finire 0-0, ma l'Empoli ha meritato per la grinta e la voglia messe in campo. Per la prima volta abbiamo steccato completamente la gara, dovevamo creare di più. Purtroppo abbiamo giocatori non al meglio della condizione, come Thereau, e non riusciamo più a produrre come qualche settimana fa".