Il tecnico dell'Udinese Luigi Delneri ha presentato in conferenza stampa il match contro il Crotone: "Siamo due formazioni in un buon momento, sarà una partita complicata, non si sta in serie A per caso. Dobbiamo essere bravi a sopperire all'assenza di Danilo, Wague e Angella si giocano il suo posto da centrale. Il calcio insegna a non avere certezze, dobbiamo sempre produrre gioco con la nostra mentalità: ce la possiamo giocare con tutti, vogliamo continuare con questo passo e questa intensità. Ho un gruppo di giocatori bravi a mettere in pratica cosa chiedo, ho cercato di dare certezze e motivazioni puntando sul modulo consolidato, abbiamo dimostrato mentalità e non dobbiamo guardare alle vittorie di fila: vincerle tutte è utopistico, ma ricercare la vittoria in ogni gara è il nostro obiettivo. Episodi fortunati? Non credo, abbiamo fatto tanti gol su azione con possesso palla intelligente, abbiamo avuto saggezza. Perdere con merito non esiste e non ci interessa, secondo me l'Udinese ha dei punti meno di quelli che merita. Il cammino per la salvezza non sarà chiuso se batteremo il Crotone".