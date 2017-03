Luigi Delneri, tecnico dell'Udinese, ha commentato così il successo contro il Pescara ai microfoni di Radio Rai: "Il Pescara oggi si giocava l'ultimo spiraglio per avere motivazioni nel futuro. La mia squadra ha tenuto bene, ma potevamo gestire meglio il pallone alla fine. Siamo usciti dal momento difficile e questa vittoria ci dà la giusta serenità per continuare a fare più punti possibili. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, non dobbiamo porci obiettivi. Thereau aveva un problema al ginocchio ed aveva bisogno di respirare. Oggi abbiamo avuto i gol delle punte e questo ci fa fare risultato. Cyril oggi ha fatto benissimo per oltre un'ora di gioco. Cosa manca a questa squadra? L'esperienza, in molti sono al primo anno in Italia e devono imparare a reggere le pressioni. Italiani in futuro? Sì, penso che la società stia pensando a questo. Abbiamo bisogno di buttare dentro anche qualcuno che dia il senso di appartenenza".