Luigi Delneri, tecnico dell'Udinese, parla dei friulani e di questo inizio di stagione a la Gazzetta dello Sport: "La squadra è tornata a 'sgrafare'. Mi hanno chiesto 4 punti in due gare? No, abbiamo parlato, come facciamo sempre. Ma nessuno mi ha dato ultimatum. Se mi hanno chiesto di cambiare modulo? Negativo anche questo: secondo voi a 67 anni mi farei dare la formazione da qualcuno? Sono io l'allenatore e decido io. Rimpianti per Thereau? No, ho fatto una scelta, cercava nuove motivazioni. Senza di lui abbiamo cambiato modo di giocare. Barak? E' un centrocampista di qualità, che sa adattarsi: nella nazionale ceca fa il trequartista. Ma non dimentico Behrami, che si è rimesso in discussione".