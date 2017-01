Al termine del match vinto dalla sua Udinese contro il Milan, Luigi Delneri ha parlato a Sky Sport: "E' stata una prestazione importante, con Inter e Roma abbiamo pagato dazio la qualità avversaria. Rimontare un gol al Milan non è semplice, la squadra ha tenuto bene, stiamo bene mentalmente. Importante il recupero di Thereau, sono migliorate sia la difesa che la mediana. I miei giocatori hanno intrapreso una strada importante, non voglio più vedere partite come quella di Empoli, dobbiamo dare sempre tutto. C'è fiducia e la squadra sta rendendo per gli obiettivi che ci siamo prefissati. La differenza la fanno sempre i giocatori. Sapevamo che pressando e puntando sulle ripartenze li avremmo messi in difficoltà, sono soddisfatto".