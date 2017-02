Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco il suo pensiero: "Ritrovare il sorriso è la priorità, è stata una settimana pesante, lo confesso. Da quando sono arrivato a ottobre abbiamo avuto alti e bassi: ma fa parte della crescita della squadra. Il nostro campionato? La valutazione andrà fatta a fine campionato. Spesso abbiamo peccato di ingenuità, perdendo punti. Stiamo maturando, però pensiamo anche che talvolta troviamo squadre semplicemente più forti: non è sempre demerito nostro. L'età dei miei ragazzi mi fa pensare che ci sono ulteriori margini di miglioramento: dobbiamo andare piano con i giudizi negativi. Le valutazioni non si fanno solo con il risultato. Dobbiamo curare molto l'aspetto psicologico. Purtroppo non interessa come si ottiene il risultato, abbiamo perso partite immeritatamente, vinte altre con non grandi prestazioni. I 15 punti dalla terzultima non sono un motivo per accontentarsi: sprono sempre i miei a dare il massimo. Tatticamente non vedo grandi difficoltà, per questo non sto cambiando molto. Abbiamo subito 3/4 dei gol su palle da fermo. La Lazio è una squadra veloce, grande fisicità, ha esterni bravissimi nell'uno contro uno che alterano gli equilibri. Milinkovic è un giocatore bravissimo, ma la Lazio ne è piena: penso a De Vrij, giocatore di grande prospettiva. Su Thereau non ho dubbi, sta migliorando fisicamente dopo il fastidio al ginocchio: per noi è fondamentale, anche per i giovani".