Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Spal: ''Danilo è un vero capitano, leader in campo e incisivo quando deve spronare la squadra. È importante averlo a disposizione per domani. Larsen è un ragazzo che ci serviva come alternativa a Widmer. Va a completare un reparto che al momento è scoperto. Fisicamente è pronto, ha il passo perché ha giocato fino adesso partite ufficiali. Samir sta molto meglio, il ginocchio sta bene. Vediamo domani se sarà pronto o no. Molti ragazzi stanno trovando la condizione. Thereau è un goleador nato e dobbiamo sfruttare la sua vena realizzativa facendolo giocare più vicino alla porta. La Spal? È una squadra organizzata che rispetta bene i compiti tattici del suo allenatore. È una matricola, ma ha un parco attaccanti di esperienza e qualità: Borriello, Antenucci, Paloschi e Floccari sanno benissimo cosa è la serie A. Mi aspetto una partita tirata, maschia, tra due squadre che non molleranno mai. Noi dobbiamo cambiare mentalità''.