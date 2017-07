L'Udinese ha trovato l'accordo per il giovane centrocampista classe '99 del Pescara Mamadou Coulibaly strappandolo all'Inter per un totale di 4 milioni. La società friulana dovrebbe lasciare in Abruzzo il ragazzo ancora per un anno per farlo maturare in B e poi inserirlo in rosa dalla prossima stagione, secondo la Gazzetta dello Sport.