Il nuovo acquisto dell'Udinese, Felipe Vizeu, ha parlato a Esporte Interativo del trasferimento, a partire dal prossimo giugno, al club friulano: "Sto realizzando un sogno, sarò eternamente grato al Flamengo e darò tutto per questa maglia finché la indosserò. Adesso vado a firmare per la mia nuova squadra, ma poi tornerò per aiutare il Flamengo in Libertadores". Il classe 1997 sarà in Italia nelle prossime ore per firmare un quinquennale con la società di Pozzo.