Visto il cammino dei viola nelle ultime quattro giornate, Rizzoli ha deciso di rivedere la designazione di Udinese-Fiorentina. Ed è così che il giovane La Penna, direttore di gara in procinto di approdare in pianta stabile in Serie A dalla prossima stagione, viene rimosso da Udinese Fiorentina. La ragione potrebbe essere che vista l’importanza della gara per entrambe le squadre, Rizzoli l’abbia voluta blindare con l’internazionale Luca Banti. Lo riporta ViolaNews.com.