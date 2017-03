Il centrocampista, ha parlato in seguito al brutto infortunio che l’ha visto protagonista in Udinese – Juventus. Per lui rottura del perone e stagione finita. Tanti i messaggi di supporto arrivati nei suoi confronti, così ha tenuto a ringraziare questa vicinanza di tifosi e avversari su Twitter: “È sorprendente come il calcio può essere crudele, ma questo fa parte dei rischi di una vita da calciatore. Sono molto felice dei messaggi che sto ricevendo, anche se non è semplice rispondere subito a tutti. Grazie per il supporto, e grazie a tutte le persone che hanno sempre creduto in me. Giuro che tornerò più forte di prima!”.