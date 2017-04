La lettura dei giornali del lunedì è il solito carico di bile per i tifosi del Genoa. Nel mirino dei quotidiano, oltre all'ennesima figuraccia stagionale, c'è soprattutto la posizione di Andrea Mandorlini, ormai destinato a salutare il Grifone.



La Gazzetta dello Sport titola: "Udinese sul velluto. Il Genoa non esiste più. Mandorlini va via, c'è Juric". Sotto l'analisi della gara; "De Paul e Zapata firmano il match, i rossoblu vanno a fondo dopo soli 20 minuti. Preziosi oggi richiamerà l'ex tecnico".



Per il Secolo XIX è semplicemente "Caos totale". "Il tracollo a Udine è fatale per Mandorlini. Preziosi lo esonera, poi valuta Stellini ma in serata sceglie il ritorno di Juric".

Nel raccontare la gara della Dacia Arena, il quotidiano ligure riassume: "Altra rumba: e i tifosi se ne vanno. L'Udinese, una volta passata in vantaggio, amministra la partita senza problemi". Infine spazio anche alle parole amare di Mandorlini: "Qui c'è un male dentro. Siamo tutti responsabili. Io, Juric, gli stessi giocatori".



Per Repubblica Genova apertura dedicata all'imminente cacciata del tecnico rossoblu: "Mandorlini ultimo atto. Genoa sempre più giù. Preziosi vuole Stellini". "Ancora una debacle, cambio in panchina inevitabile. Il mister della Primavera pronto al grande salto".