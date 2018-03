Manuel Gerolin parla a Premium prima del match con l'Udinese: "Dobbiamo ricominciare, solo così si rispetta la volontà di Astori, credo che voglia questo - spiega il dirigente del club friulano -. Abbiamo visto l’inizio della Fiorentina, l’unione di tutti per rispetto a Davide, speriamo che serva a meditare, un modo più sereno che unisca. Quella di oggi con la Juve è una partita non semplice, con una delle squadre più forti al mondo, gara affascinante per vedere di che pasta sono fatti i ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, non sappiamo dove arrivare, cercheremo di dare sempre Il massimo già da oggi per arrivare a una posizione di classifica soddisfacente".