In un'intervista rilasciata a Radio CRC, network napoletano, il direttore sportivo dell'Udinese Manuel Gerolin ha parlato del nuovo corso tecnico targato Massimo Oddo: "Siamo soddisfatti, dopo un mese abbiamo fatto buone partite e vittorie. Con Delneri ci sono stati dei problemini quest'anno e le nove sconfitte ci hanno portato a prendere una decisione difficile. Il gioco Oddo lo aveva già dimostrato a Pescara. Già si diceva che a lui piace una squadra in grado di esprimere un buon livello tecnico ed è proprio per questo che abbiamo puntato su di lui. Le caratteristiche ricercate erano queste e per ora sta andando bene. Vi abbiamo fatto un grande regalo sabato, ma credo che l'Inter lotterà fino alla fine. I nerazzurri non hanno il gioco del Napoli però è sempre una squadra che merita rispetto e poi non ha le coppe. Diamo qualche merito anche all'Udinese in grado di mettere in difficoltà l'Inter in un secondo tempo molto interessante. Napoli? Ci saranno sicuramente dei cambi perché abbiamo speso molto a San Siro. Dopo tre giorni giocheremo sabato contro il Verona una partita fondamentale. Giocare con gli stessi non si può, ma abbiamo una rosa molto omogenea in cui non abbiamo titolari e riserve, ma 23-24 giocatori che possono fare tutti la loro parte."