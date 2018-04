Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha spiegato - durante la conferenza stampa di Igor Tudor - alcuni retroscena dietro la mancata scelta di un ritorno di Francesco Guidolin, a un certo punto primo candidato per la panchina. "Abbiamo trascorso un periodo bellissimo, siamo legati a un grande affetto. Siamo spesso in contatto, in tutte le occasioni abbiamo avuto modo e possibilità di sentirci. Ogni volta che l'Udinese è in difficoltà viene accostato il suo nome. Il mister ha fatto determinate scelte, un'esperienza all'estero, ora vorrebbe andare in Spagna. Il pensiero di Guidolin è questo, non abbiamo forzato".