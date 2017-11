Manuel Gerolin, direttore sportivo dell'Udinese, parla di Balic a Udineseblog.it: "Balic si sta integrando, sta lavorando da tre mesi con noi. E' il mister che fa le scelte, quando lo vedrà pronto gli darà l'opportunità come a tanti altri. La squadra ha conquistato sei punti in due partite in un momento particolare. Siamo riusciti nell'obiettivo. Nessuno di noi aveva imposto un diktat ma delle buone prestazioni. Con quelle vengono anche i punti. Siamo felicissimi per l'Udinese e per Delneri".