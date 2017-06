Manuel Gerolin, nuovo direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a Radio Crc dei movimenti in uscita dei friulani: “L'Udinese ha tre portieri forti e stiamo valutando cosa fare del futuro di qualcuno di loro. Meret o Scuffet potrebbero anche partire per non precludere loro la possibilità di crescere. L'interesse del Napoli c'è, lo sappiamo, ma c'è anche l'interesse di altri club: non si può non dire che c'è una trattativa. I giocatori bravi attirano sempre l'attenzione verso di se. Il mercato è ancora lungo. Widmer? Il Napoli è giusto che guardi nel nostro campionato per rinforzarsi. Widmer ha mostrato di essere valido sia nella difesa a tre che a quella a quattro. Può essere una grande alternativa per il Napoli, ma anche per altre squadre. Contropartite? Staremo a vedere, abbiamo tetti di ingaggio e il discorso è ampio. Zapata? Non ci sono margini per trattenerlo, cerchiamo alternative. Babacar? In Italia ci sono diversi profili da seguire e lui è uno di questi. Giuntoli? Con lui ci sentiamo sempre”.