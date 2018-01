Manuel Gerolin, direttore sportivo dell'Udinese, parla del mercato dei friulani a TuttoUdinese.it: "L’abbiamo detto tante volte: manterremo i nostri giocatori migliori e ci saranno alcuni movimenti in uscita con i giocatori con meno spazio, specialmente i giovani. Faremo questo. Milan-Jankto? Ma no, è da due o tre mesi che si parla di Jankto al Milan. Noi abbiamo sempre detto che i nostri giovani si devono affermare prima qui e poi si vedrà cosa fare. A metà campionato non verranno assolutamente ceduti. Vogliamo portare a termine questo campionato con una buona posizione. E vogliamo farlo con loro. Manca un sostituto di Thereau? La partenza di Thereau è avvenuta ad agosto, ormai il vuoto è stato colmato, credo. L’abbiamo detto mille volte. Cyril è un buon giocatore, ma il quel momento avevamo bisogno di una punta centrale. Abbiamo cambiato per quel motivo. Ciciretti? No, no. Noi abbiamo una rosa ampia, da sfoltire con 3 o 4 prestiti. Qualcuno è già stato fatto come Matos. Ora vedremo di sistemarne altri, come Ewandro, Pontisso o Ingelsson per poi concentrarci sulla seconda parte di campionato