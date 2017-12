Interrompere il proprio lavoro in Università per andare a vedere il figlio calciatore che con la propria squadra sta sbancando San Siro: è quello che è successo sabato pomeriggio ad André Nuytinck, padre di Bram, difensore dell'Udinese, insegnante universitario che ha deciso di lasciare il posto di lavoro nell'Università di Nijmegen per assistere al match contro l'Inter, vinto proprio dai friulani. Match importantissimo per Oddo, alla terza vittoria di fila sulla panchina dei bianconeri, ma anche per Spalletti, alla prima sconfitta sulla panchina nerazzurra.



L'UNIVERSITA' PUO' ATTENDERE - Nuytinck Sr non poteva perdersi la partita più importante di Nuytinck Jr: il professore di diritto civile all'università della città olandese, vicina al confine con la Germania, doveva consegnare la correzione di 532 pagine di lavori entro oggi, ma sabato si è concesso ugualmente una pausa. E' arrivato poi il commento sul proprio profilo 'Linkedin': "Incredibile! Mio figlio Bram ha appena vinto con la maglia dell'Udinese in trasferta sul campo dell'Inter, che non aveva mai perso in Serie A! Che meravigliosa interruzione".